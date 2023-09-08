ТАСС выяснил, грозит ли гражданам РФ вспышка легионеллеза

Image 16+
ТАСС выяснил, грозит ли гражданам РФ вспышка легионеллеза
Здоровье
Источник фото: коллаж Информинг

В августе 2023 года в Польше произошла серьезная вспышка заболевания легионеллезом, который, предположительно, был вызван проблемами в системе водоснабжения города Жешув. По последним данным, число жертв этого инфекционного заболевания достигло 19 человек.

Бактерии Legionella способны размножаться в теплой и влажной среде, включая системы водоснабжения и кондиционирования. Недостаточное обслуживание таких систем увеличивает риск распространения этой инфекции.

Симптомы заражения включают высокую температуру и потерю аппетита. Важно помнить, что легионеллезная пневмония может иметь серьезные последствия, включая смертельный исход.

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что риски заражения легионеллезом на территории России исключены. Специалисты оказывают контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Для справки: возбудители легионеллеза, бактерии из рода Legionella, могут размножаться: в системах охлаждения воды промышленных предприятий, таких как градирни и испарительные конденсаторы, центральных системах кондиционирования воздуха в зданиях, системах горячего и холодного водоснабжения, увлажнителях, общественных бассейнах, аквапарках, джакузи и подобных местах.

Они предпочитают теплую пресную воду с температурой около 20–50 °C, при этом оптимальная температура для их размножения составляет 35 °C.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
ТАСС выяснил, грозит ли гражданам РФ вспышка легионеллеза

Сегодня, 19:13

«Nature»: рождение первенца после 35 лет повышает риск развития рака груди на 30%

Сегодня, 09:39

Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

Вчера, 21:32

Университет Суррея: депрессия усиливает риски развития сахарного диабета

Вчера, 20:54

Проблемы бессонницы и храпа исчезнут на раз: какие комнатные растения нужно ставить в спальне

Вчера, 14:58

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Вчера, 11:58

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Вчера, 11:54

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Вчера, 10:48

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

Вчера, 10:39

В мире на 80 % увеличилась заболеваемость на рак у людей младше 50 лет

Вчера, 08:52

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

6-09-2023, 09:02

Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти

5-09-2023, 13:20

Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству

4-09-2023, 21:27

Иммунолог РФ рассказал, как можно подхватить «болезнь легионеров»

4-09-2023, 09:33

Врач Гадзиян: чувство тревожности в груди может сигнализировать о смерти

3-09-2023, 17:53

Врач Квасова рассказала, насколько важен полноценный сон

3-09-2023, 17:33

JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей

3-09-2023, 14:56

Врачи рассказали, когда появляется «второе дыхание»

3-09-2023, 14:24

Осенний щит: как укрепить иммунитет с минимальными финансовыми затратами

3-09-2023, 11:14

Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: список

3-09-2023, 11:12

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

Врач из Алексей Кабанов утверждает, что сахар может наносить более серьезный вред печени, чем алкоголь. Максимальное содержание сахара обычно

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Информинг стало известно о том, какие продукты могут существеным образом улучшить остроту зрения у человека. В наше время, когда гаджеты стали

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Врач из России рассказал о самых популярных ошибках граждан во время приема таблеток. К сожалению, в России действительно существует проблема

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сутулость представляет собой наследственное заболевание, проявляющееся усталостью, головными болями, а также дискомфортом в области шеи и грудного

Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева сообщила, что не все типы рыбы приносят пользу здоровью. По ее мнению, в список менее полезных для потребления

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

Названо масло, которое намного дешевле и полезне, чем привычное всем нам оливковое масло. Шеф-повар Владислав Яблонский поделился своим мнением о