В августе 2023 года в Польше произошла серьезная вспышка заболевания легионеллезом, который, предположительно, был вызван проблемами в системе водоснабжения города Жешув. По последним данным, число жертв этого инфекционного заболевания достигло 19 человек.

Бактерии Legionella способны размножаться в теплой и влажной среде, включая системы водоснабжения и кондиционирования. Недостаточное обслуживание таких систем увеличивает риск распространения этой инфекции.

Симптомы заражения включают высокую температуру и потерю аппетита. Важно помнить, что легионеллезная пневмония может иметь серьезные последствия, включая смертельный исход.

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что риски заражения легионеллезом на территории России исключены. Специалисты оказывают контроль в пунктах пропуска через государственную границу.