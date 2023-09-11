Популярный напиток полезен для борьбы с диабетом: он есть в каждом доме

Исследователи из университета Цзинань (Китай) пришли к выводу, что теабраунин, содержащийся в черном чае, способен увеличить чувствительность к инсулину. Данное открытие было опубликовано в журнале Nutrients. Заболевания, связанные с диабетом, представляют серьезную проблему для общественного здравоохранения.

По оценкам Международной диабетической федерации, к 2035 году количество случаев диабета может превысить 592 миллиона. Особенно распространенным становится сахарный диабет второго типа (СД2), который часто связан с резистентностью клеток к инсулину, что ухудшает процесс поглощения клетками глюкозы. Предыдущие исследования уже подтвердили положительное влияние теабраунина на чувствительность к инсулину в скелетных мышцах и снижение уровня глюкозы в крови натощак. Кроме того, он способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

В ходе нового исследования были проведены эксперименты на клетках, которые показали, что теабраунин безопасен для клеток, даже при высоких концентрациях. Обработка клеток теабраунином снизила уровень активных форм кислорода, которые могут повредить клетки, в митохондриях - клеточных органеллах, отвечающих за производство энергии. Это способствовало снижению окислительного стресса в клетках.

Также было выявлено, что теабраунин замедляет активность молекулы HMGCR, вовлеченной в синтез холестерина. Теабраунин, извлеченный из чая с разной степенью ферментации, также увеличивал процесс поглощения и метаболизма глюкозы клетками. Особенно эффективным оказался теабраунин из чая с длительной ферментацией (14 дней) по сравнению с чаем с короткой ферментацией (7 дней).

Эти результаты могут иметь важное значение для дальнейших исследований и разработки новых подходов к лечению диабета.