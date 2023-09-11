Врач перечислил, какие три инфекционных заболевания, которые могут привести к коме

Ротавирусная инфекция может встретиться с каждым человеком хотя бы раз в жизни. В некоторых случаях она может вызвать осложнения, даже привести к коме. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, существует несколько осложнений, которые могут быть вызваны ротавирусом. Среди них: новые бактериальные инфекции и обезваживание. Ротавирус может открывать путь для других инфекций, которые ранее могли скрываться в дыхательных путях. В этом случае потеря воды из организма происходит намного быстрее, чем ее восполнение. Это может привести к серьезным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Если не начать лечение вовремя, это может ухудшить состояние до комы.

Терапевт также предупредил, что к коме могут привести и другие инфекционные заболевания, такие как: дизентерия и сальмонеллез.

"Они также могут вызвать кому. Это происходит по тому же принципу, что и с ротавирусной инфекцией. Они начинают вызывать сильное обезвоживание организма в сочетании с нарушениями желудочно-кишечного тракта и таким образом могут привести к коматозному состоянию", - подытожил Кондрахин.