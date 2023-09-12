Диетолог Стародубцева рассказала, как похудеть без строгих диет

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Диетолог Стародубцева рассказала, как похудеть без строгих диет
Здоровье
Источник фото: коллаж Информинг

Для помощи организму в снижении веса с сохранением безопасности следует внести изменения в свой рацион. На эту тему поделилась своим мнением диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева.

Специалист подчеркнула, что следует исключить из рациона рафинированный сахар, переработанные мясные продукты и выпечку с высоким содержанием белой пшеничной муки высшего качества. Также рекомендуется избегать продуктов, в состав которых входят "кулинарный жир", "растительный жир", "заменитель молочного жира".

Стародубцева советует сократить потребление красного мяса, так как оно тяжело усваивается организмом. Также не следует злоупотреблять картофелем и белым пропаренным шлифованным рисом, так как в этих продуктах избыток крахмала, что приводит к резким изменениям уровня глюкозы и способствует размножению патогенной микрофлоры.

В то же время стоит увеличить потребление клетчатки: следует включать в рацион зелень и овощи в каждом приеме пищи. Очень полезными будут цельные крупы: пшено, гречка, киноа.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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