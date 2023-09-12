Исследование, опубликованное в "The Journal of Nutrition," подчеркивает важность баланса между потреблением углеводов и жиров в рационе для поддержания здоровья и долголетия. Исследователи обнаружили, что дисбаланс между этими двумя видами питательных веществ может сократить продолжительность жизни.

Данные исследования указывают на то, что углеводы и жиры могут оказывать разное воздействие на здоровье мужчин и женщин. После анализа информации о здоровье более 80 000 человек в возрасте от 35 до 69 лет было выявлено, что отсутствие баланса между потреблением углеводов и жиров может негативно сказываться на общем состоянии здоровья.

Особенно высокий риск развития рака был замечен у мужчин, потребляющих большое количество жиров и одновременно ограничивающих потребление углеводов. Исследователи подчеркивают, что мужчины, потребляющие менее 40% общей энергии в виде углеводов, подвержены повышенному риску преждевременной смерти от различных причин, включая рак.

Эти результаты подчеркивают важность сбалансированного и разнообразного питания, учитывающего потребность организма в различных питательных Названа ошибка в питании, вызывающая раннюю смерть от рака