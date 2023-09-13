Черви в глазах: врач-офтальмолог рассказала, как проявляется заражение паразитами

Жалобы на галлюцинации, когда человек видит везде червяков, пауков, мух, тараканов, змей, могут свидетельствовать о паразитарных заболеваниях. Об этом рассказала врач-офтальмолог, хирург высшей квалификационной категории Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы (ЯРОКБ) Мария Степанова.

Видения в виде насекомых — это симптомы дирофиляриоза или офтальмомиаза. В обоих случаях паразиты поражают органы глаза и человеку ползучие гады мерещатся, будто наяву.

«Клиническая картина разнообразна и зависит от стадии заболевания и его типа. При проникновении личинок в глаза, пациенты обычно описывают ощущение ползания или летания насекомых повсюду», — пояснила Мария Степанова.

По словам врача-офтальмолога, в Якутии случаи офтальмомиаза и дирофиляриоза не редкость. Заражение чаще всего происходит на природе, во время прогулок на даче или у реки, когда мухи и оводы откладывают личинки в местах укусов на коже человека. Через кровоток личинки могут достичь различных частей организма, вплоть до головного мозга, сердца и всех остальных органов, включая глаза. На ранних стадиях заболевания черви могут быть незаметными как для самого зараженного, так и для окружающих. На более поздних стадиях они уже проявляются извилистыми линиями на коже вокруг глаз, видения становятся более агрессивными.

Мария Степанова отметила, что зачастую люди с галлюцинациями боятся обращаться за помощью. Им кажется, что видения вызваны психическими заболеваниями. Однако без квалифицированной помощи человек может потерять зрение.

Кроме того, паразитарные заболевания могут привести к отслойке сетчатки, невриту зрительного нерва и другим серьезным патологиям. Врач также добавила, что заражения можно предотвратить, если вовремя обработать кожу и не расчесывать укус насекомого. В случае любых проявлений дискомфорта следует обратиться за медицинской помощью.