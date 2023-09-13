Нарколог РФ Мамедов рассказал, почему алкоголикам сложнее вылечиться, чем наркоманам

Психиатр-нарколог Тимур Мамедов поделился мнением о том, что выход из алкогольной зависимости сложнее, чем из наркотической. Он обосновывает это двумя основными причинами.

Во-первых, употребление алкоголя в течение длительного времени существенно влияет на когнитивные функции человека. Память ухудшается, процесс восприятия информации замедляется.

Во-вторых, в российском обществе существует более лояльное отношение к потреблению алкоголя по сравнению с наркотиками. Алкоголь можно приобрести практически везде, и он часто присутствует на общественных мероприятиях. Это может привести к тому, что люди, страдающие от алкогольной зависимости, не осознают своего состояния. В результате у них может отсутствовать мотивация к избавлению от этой зависимости.

Тимур Мамедов также отмечает, что в обществе более терпимо относятся к случаям рецидива употребления алкоголя после пройденного лечения, в сравнении с рецидивом наркотиков. Например, человек может спокойно рассказать о том, как он перебрал в выходные, но рассказ о потреблении наркотиков вызовет более жесткую реакцию окружающих.