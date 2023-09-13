Нарколог РФ Мамедов рассказал, почему алкоголикам сложнее вылечиться, чем наркоманам

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Ротавирусная инфекция может встретиться с каждым человеком хотя бы раз в жизни. В некоторых случаях она может вызвать осложнения, даже привести к
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Для помощи организму в снижении веса с сохранением безопасности следует внести изменения в свой рацион. На эту тему поделилась своим мнением диетолог
Жалобы на галлюцинации, когда человек видит везде червяков, пауков, мух, тараканов, змей, могут свидетельствовать о паразитарных заболеваниях. Об