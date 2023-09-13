«Углеводные бомбы»: Эндокринолог Павлова назвала ТОП-10 самых вредных продуктов

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«Углеводные бомбы»: Эндокринолог Павлова назвала ТОП-10 самых вредных продуктов
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Врач-эндокринолог Зухра Павлова выделила 10 продуктов с избыточным содержанием углеводов, которые следует ограничивать или исключить из рациона:

  1. Джемы и варенье: Эти продукты, хоть и изготовлены из ягод, содержат излишнее количество сахара, что может негативно сказаться на здоровье.

  2. Йогурты с наполнителями: Наполнители, такие как фрукты, мюсли или сиропы, могут увеличивать содержание сахара и калорий в йогуртах, делая их менее полезными.

  3. Покупные круассаны и выпечка: Многие виды выпечки содержат излишние углеводы и сахар.

  4. Белый хлеб: Белый хлеб обладает высоким гликемическим индексом и может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Рекомендуется предпочитать цельнозерновой хлеб.

  5. Быстрые завтраки: Многие из них содержат рафинированный сахар и подсластители, что делает их менее полезными для здоровья.

  6. Консервированные фрукты: Они могут содержать добавленный сахар, который повышает калорийность продукта.

  7. Мороженое: Мороженое содержит не только молоко и молочные продукты, но и избыточное количество сахара.

  8. Сладкая газировка: Газированные напитки часто содержат большое количество сахара и калорий.

  9. Свежевыжатые соки: Соки из фруктов и овощей могут содержать больше сахара, чем вы думаете, особенно если они несодержат мякоти.

  10. Мед: Хотя мед является натуральным продуктом, он все равно содержит сахар, поэтому его потребление следует контролировать.

Ограничение потребления этих продуктов может помочь поддерживать здоровое питание и уровень сахара в крови.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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