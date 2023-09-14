Врач Панина: однообразное питание разрушает печень

Все больше людей становятся заинтересованы в поддержании здорового образа жизни. Правильное питание играет важную роль в этом процессе. Кефир давно
Психиатр-нарколог Тимур Мамедов поделился мнением о том, что выход из алкогольной зависимости сложнее, чем из наркотической. Он обосновывает это
Исследование, опубликованное в "The Journal of Nutrition," подчеркивает важность баланса между потреблением углеводов и жиров в рационе для
Для помощи организму в снижении веса с сохранением безопасности следует внести изменения в свой рацион. На эту тему поделилась своим мнением диетолог
Врач-эндокринолог Зухра Павлова выделила 10 продуктов с избыточным содержанием углеводов, которые следует ограничивать или исключить из рациона:
Жалобы на галлюцинации, когда человек видит везде червяков, пауков, мух, тараканов, змей, могут свидетельствовать о паразитарных заболеваниях. Об