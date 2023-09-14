Врач Панина: однообразное питание разрушает печень

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Врач Панина: однообразное питание разрушает печень
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и гепатолог Наталья Панина предупреждает о нескольких привычках и факторах, которые могут негативно сказаться на состоянии печени:

  1. Лишний вес: Ожирение может вызвать воспалительные процессы в печени и в некоторых случаях привести к циррозу. Ожирение также увеличивает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

  2. Нездоровое питание: Пища, богатая животным жиром и трансжирами, может повысить уровень "плохого" холестерина, что негативно сказывается на здоровье печени, сердца и сосудов. Трансжиры часто встречаются в фастфуде.

  3. Самолечение: Все виды лечения, включая приём БАДов, витаминов, антибиотиков и других препаратов, должны назначаться врачом. Неразумное применение может привести к токсическому поражению печени.

  4. Алкоголь: Регулярное употребление алкоголя может привести к алкогольной болезни печени и впоследствии к циррозу. Важно помнить, что для печени нет безопасной дозы алкоголя.

  5. Неравновесие бактерий в кишечнике: Избыточное размножение бактерий в кишечнике может негативно сказаться на печени. Это может быть вызвано бесконтрольным приёмом антибиотиков, нерациональным питанием и недостатком пищевых волокон в рационе.

Панина подчеркивает, что забота о печени важна, и рекомендует воздерживаться от приведенных привычек, а при необходимости обращаться к врачу для консультации и назначения лечения.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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