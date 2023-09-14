Врач Спирочкина рассказал, что существует несколько симптомов инфаркта

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Врач Спирочкина рассказал, что существует несколько симптомов инфаркта
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Инфаркт может наступить незаметно даже без ощутимых симптомов. Как рассказала доктор общей практики и заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic308 Елена Спирочкина, существует несколько типов симптомов. Например, церебральные, проявляющиеся головной болью и головокружением, бронхиальные — отдышкой и удушьем, абдоминальные — с болью в желудке и кишечнике, и аритмичные — когда нет явных неудобств, но ритм сердца нарушается. Однако бывают случаи, когда инфаркт происходит абсолютно без боли.

«Пациент в этом случае не ощущает никаких болевых симптомов, но замечает повышение давления, общую слабость и недомогание. Человек чувствует, что что-то не так», — подчеркнула врач.

Иногда только после приезда медицинского персонала становится ясно, что пациент перенес инфаркт. С помощью электрокардиографии (ЭКГ) врачи устанавливают точный диагноз.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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