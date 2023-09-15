Онкогинеколог РФ Болдов назвал частые причины развития рака шейки матки

Онкогинеколог Игорь Болдов подчеркнул, что в 99% случаев развитие рака шейки матки связано с инфицированием онкогенными штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ). Это заболевание, по словам специалиста, является одним из наиболее распространённых видов онкологии как в России, так и в мире. По уровню смертности среди женщин, оно уступает только раку молочной железы.

Врач отметил, что проблема омолаживается, поскольку всё чаще диагноз рака шейки матки ставится даже у девушек, не достигших 30 лет. Причиной этого, по мнению Болдова, может быть начало половой жизни в раннем возрасте и большое количество сексуальных партнёров.

Он также подчеркнул, что риски заболевания увеличиваются при наличии ВИЧ-инфекции. В таких случаях вероятность рака шейки матки выше в пять-шесть раз.

Болдов добавил, что ещё одним неочевидным фактором риска является отсутствие обрезания у партнёров. В популяциях, где большинство мужчин обрезаны, заболеваемость раком шейки матки среди женщин ниже. Это связывается с онкогенным влиянием секрета, скапливающегося под крайней плотью, известного как смегма.