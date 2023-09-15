Онколог Карасев рассказал о симптоме рака, который проявляется через 2 часа после еды

Иван Карасев, врач-онколог, высказал свою точку зрения в своем Telegram-канале относительно вероятности заболеть раком с возрастом и влиянии образа жизни на это. Он отмечает, что с каждым годом вероятность заболеть раком увеличивается, и что "болячки", которые связаны с образом жизни, могут начать проявляться у людей даже до 40 лет.

Доктор указывает на некоторые распространенные привычки и факторы риска, которые могут увеличивать вероятность развития рака. Среди них недостаток сна, неправильное питание (особенно потребление жирной и обработанной пищи), курение и употребление алкоголя, которые могут привести к стрессу и другим негативным последствиям для организма.

Карасев также подчеркивает, что одним из первых признаков серьезных заболеваний может быть боль. Если прием пищи сопровождается дискомфортом, это может быть признаком проблем с желудочно-кишечным трактом. Другие предупреждающие сигналы могут включать стабильное повышение температуры тела без явных симптомов простуды, изменение цвета кожи, резкую потерю массы тела и увеличение лимфоузлов.

Эксперт призывает людей внимательно относиться к своему здоровью, обращать внимание на подобные симптомы и не откладывать визит к врачу при их наличии. Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни могут помочь снизить риск развития рака и других серьезных заболеваний.