Врач РФ Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно

Малоподвижный образ жизни может привести к развитию различных заболеваний, включая ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, сидячая работа может увеличить риск развития опухолей. Это особенно относится к опухолям мочеполовых органов, которые могут быть агрессивными и склонными к метастазированию.

Эксперт по онкологии и хирург Марк Гадзиян подчеркивает, что длительное сидение приводит к застою кровообращения в малом тазу, что может способствовать изменениям в клетках и началу роста опухоли.

Он также указывает на связь между высоким потреблением животных жиров и увеличением риска развития рака. Регулярное употребление жирных продуктов может повысить вероятность возникновения опухолей.

Чтобы снизить риск онкологических заболеваний, рекомендуется включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такими как ликопины. Они содержатся, например, в помидорах, грейпфрутах и арбузах.

Дополнительно, важно избегать курения и контакта с табачным дымом, управлять эмоциями, следить за состоянием зубов и соблюдать интимную гигиену. Все эти меры помогут минимизировать риск развития онкологических заболеваний.