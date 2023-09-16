Врач РФ Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и гепатолог Наталья Панина предупреждает о нескольких привычках и факторах, которые могут негативно сказаться на
Инфаркт может наступить незаметно даже без ощутимых симптомов. Как рассказала доктор общей практики и заведующая терапевтическим отделением
Иван Карасев, врач-онколог, высказал свою точку зрения в своем Telegram-канале относительно вероятности заболеть раком с возрастом и влиянии образа
Онкогинеколог Игорь Болдов подчеркнул, что в 99% случаев развитие рака шейки матки связано с инфицированием онкогенными штаммами вируса папилломы