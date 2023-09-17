Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью

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Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Врач-невролог Ксения Овсянникова объяснила, почему у некоторых людей наступлением осени портится настроение. Медицинские причины этого могут быть разнообразными:

  1. Недостаток белка, железа, йода, магния и витаминов группы B в организме, что может быть особенно актуально для беременных и кормящих женщин.

  2. Интоксикация аммиаком, нарушение функции надпочечников, застой желчи с токсинами и невыведенными гормонами, гипотиреоз, недостаток физической активности, наличие инфекций и аммиак в щелочной моче, чувствительность к глютену и другие факторы.

  3. У переболевших COVID-19 плохое настроение может быть связано с дефицитом витаминов группы B, повреждением кишечника, интоксикацией аммиаком и другими факторами.

  4. У пожилых людей хандра осенью может возникнуть из-за проблем с кишечником или нарушениями кровообращения в мозге.

  5. Другие объективные причины включают последствия травмы головы, недостаточность движения, травмы головы, скачки сахара и интоксикация медью.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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