Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и гепатолог Наталья Панина предупреждает о нескольких привычках и факторах, которые могут негативно сказаться на
Иван Карасев, врач-онколог, высказал свою точку зрения в своем Telegram-канале относительно вероятности заболеть раком с возрастом и влиянии образа
Малоподвижный образ жизни может привести к развитию различных заболеваний, включая ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того,
Онкогинеколог Игорь Болдов подчеркнул, что в 99% случаев развитие рака шейки матки связано с инфицированием онкогенными штаммами вируса папилломы
В статье для журнала "Сексуальная медицина", доктор Хедье Риази рассказывает о продуктах, способных положительно влиять на сексуальное влечение. Она