Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью

Врач-невролог Ксения Овсянникова объяснила, почему у некоторых людей наступлением осени портится настроение. Медицинские причины этого могут быть разнообразными:

Недостаток белка, железа, йода, магния и витаминов группы B в организме, что может быть особенно актуально для беременных и кормящих женщин.

Интоксикация аммиаком, нарушение функции надпочечников, застой желчи с токсинами и невыведенными гормонами, гипотиреоз, недостаток физической активности, наличие инфекций и аммиак в щелочной моче, чувствительность к глютену и другие факторы.

У переболевших COVID-19 плохое настроение может быть связано с дефицитом витаминов группы B, повреждением кишечника, интоксикацией аммиаком и другими факторами.

У пожилых людей хандра осенью может возникнуть из-за проблем с кишечником или нарушениями кровообращения в мозге.