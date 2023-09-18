Врач-кардиолог Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе

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Врач-кардиолог Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Здоровье
Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук, кардиолог Элизабет Клодас, поделилась информацией о том, какие продукты она считает важными для здоровья сердечно-сосудистой системы. Она отметила, что здоровье сердца и сосудов тесно связано с питанием, и некоторые продукты могут помочь уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот некоторые из них:

  1. Жирные кислоты омега-3: Эти жиры обладают противовоспалительным действием и могут помочь разжижать кровь, предотвращая образование тромбов. Продукты, богатые омега-3, включают жирную рыбу, такую как лосось, треска и сардины.

  2. Антиоксиданты: Антиоксиданты важны для защиты клеток сердца от повреждений. Они содержатся в апельсинах, помидорах, ягодах, горьком шоколаде и зеленом чае.

  3. Клетчатка: Клетчатка, которая находится в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах, может помочь снизить уровень холестерина в крови и поддерживать здоровье сердца.

Элизабет Клодас также подчеркнула важность управления стрессом и физической активности для здоровья сердца и сосудов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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