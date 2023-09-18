Врач-терапевт Драпкина назва лучшие упражнения для тонкой талии

Иван Карасев, врач-онколог, высказал свою точку зрения в своем Telegram-канале относительно вероятности заболеть раком с возрастом и влиянии образа
Малоподвижный образ жизни может привести к развитию различных заболеваний, включая ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того,
Онкогинеколог Игорь Болдов подчеркнул, что в 99% случаев развитие рака шейки матки связано с инфицированием онкогенными штаммами вируса папилломы
В статье для журнала "Сексуальная медицина", доктор Хедье Риази рассказывает о продуктах, способных положительно влиять на сексуальное влечение. Она
Врач-невролог Ксения Овсянникова объяснила, почему у некоторых людей наступлением осени портится настроение. Медицинские причины этого могут быть
Доктор медицинских наук, кардиолог Элизабет Клодас, поделилась информацией о том, какие продукты она считает важными для здоровья сердечно-сосудистой