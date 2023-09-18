Врач-терапевт Драпкина назва лучшие упражнения для тонкой талии

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина представила эффективный комплекс упражнений для формирования тонкой талии и укрепления мышечного корсета. Этот комплекс, разработанный старшим научным сотрудником отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, включает в себя 20 упражнений, которые можно легко выполнять в домашних условиях. Он подходит даже для тех, кто не имеет опыта в занятиях спортом. Рекомендуется проводить тренировки 2-3 раза в неделю, предпочтительно через час после еды и не позднее чем за три часа до сна.

Основной акцент сделан на развитие мышц спины, брюшного пресса и трапециевидных мышц - элементов мышечного корсета, что способствует формированию прямого позвоночника, укреплению живота и приданию тонкой талии. Врач подчеркивает, что укрепление мышечного корсета помогает равномерно распределить нагрузку на сегменты позвоночника, предотвращая такие заболевания, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа и искривление позвоночника.

Начинать выполнение комплекса рекомендуется с 5 повторений, постепенно увеличивая количество до 15. При необходимости можно использовать дополнительные отягощения для ног и рук весом от 0,5 до 2 кг. Первое упражнение включает в себя лежание на спине и поднятие ног и рук вверх поочередно. Затем следует выпрямление спины, переход в положение на четвереньках и последующее поднятие согнутой ноги к груди с последующим возвращением в исходное положение. Эти упражнения рекомендуется проводить на обеих ногах поочередно. Завершается комплекс упражнением, включающим поднятие рук и ног в положении лежа на животе.