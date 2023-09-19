SR: ученые из Японии нашли идеальную схему сна для людей, работающих ночью

Ученые из университета Хиросимы предложили метод борьбы с сонливостью для работников ночных смен. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports (SR).

Эксперимент проводился среди японских медсестер, которым разрешено в ночную смену спать до двух часов для компенсации нарушений биологического ритма.

Участвовали 41 женщина разных возрастов, разделенные на две группы. Первой группе разрешили поспать два часа до полуночи, как медсестрам. Второй группе предложили спать полтора часа до полуночи, а затем полчаса с 04:00 до 09:00.

Результаты показали, что участницы первой группы начали чувствовать усталость и сонливость уже к 04:00. Вторая группа чувствовала себя бодрее, но только до 06:00.

Исследователи пришли к выводу, что даже двух коротких периодов сна недостаточно для полной активности. Поэтому они предложили добавить еще один полчасовой отрезок сна между 05:00 и 06:00, чтобы люди могли работать ночные смены до 07:00-08:00 без ущерба для здоровья.