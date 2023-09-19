Уролог РФ Волков назвал продукты, снижающие мужское либидо

Image 16+
Уролог РФ Волков назвал продукты, снижающие мужское либидо
Здоровье
Фото из открытых источников

Уролог-андролог Алексей Волков объяснил, что снижение либидо у мужчин часто связано с уровнем гормона тестостерона. Для поддержания нормальных показателей тестостерона, врач рекомендует правильное питание, включая отказ от продуктов, способствующих снижению этого гормона. В список таких продуктов входят сахар, соль, копченые колбасы и алкоголь.

Избыток соли в организме снижает синтез тестостерона и сперматозоидов, что может привести к проблемам с эрекцией. Сахар вызывает выброс инсулина, что также снижает уровень тестостерона. Врач напоминает, что суточная норма потребления сахара составляет не более шести чайных ложек.

Пиво оказывает наибольшее негативное воздействие на уровень тестостерона, так как содержит эстрогены, которые способствуют ожирению, снижают уровень тестостерона и влияют на либидо.

Курение также замедляет выработку гормона, оказывая негативное воздействие на сексуальное влечение у мужчин.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Уролог РФ Волков назвал продукты, снижающие мужское либидо

Сегодня, 08:55

SR: ученые из Японии нашли идеальную схему сна для людей, работающих ночью

Сегодня, 08:36

Врач РФ Волков: Токсичные вещества, содержащиеся в колбасе, проникают в ткани яичек

Вчера, 13:34

Врач-кардиолог Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе

Вчера, 08:51

Врач-терапевт Драпкина назва лучшие упражнения для тонкой талии

Вчера, 08:30

Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью

17-09-2023, 17:45

Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение

17-09-2023, 16:57

Врач РФ Гадзиян: Агрессивный рак вызывает ошибка, которую многие делают ежедневно

16-09-2023, 09:48

Онкогинеколог РФ Болдов назвал частые причины развития рака шейки матки

15-09-2023, 10:54

Онколог Карасев рассказал о симптоме рака, который проявляется через 2 часа после еды

15-09-2023, 10:40

Врач Панина: однообразное питание разрушает печень

14-09-2023, 20:56

Врач Спирочкина рассказал, что существует несколько симптомов инфаркта

14-09-2023, 09:41

Frontiers in Nutrition: пиво может оказаться полезнее кефира для кишечника

13-09-2023, 09:16

«Углеводные бомбы»: Эндокринолог Павлова назвала ТОП-10 самых вредных продуктов

13-09-2023, 08:44

Нарколог РФ Мамедов рассказал, почему алкоголикам сложнее вылечиться, чем наркоманам

13-09-2023, 08:40

Черви в глазах: врач-офтальмолог рассказала, как проявляется заражение паразитами

13-09-2023, 08:35

Диетолог Стародубцева рассказала, как похудеть без строгих диет

12-09-2023, 19:57

Названа ошибка в питании, вызывающая раннюю смерть от рака

12-09-2023, 19:44

Популярный напиток полезен для борьбы с диабетом: он есть в каждом доме

11-09-2023, 09:53

Врач перечислил, какие три инфекционных заболевания, которые могут привести к коме

11-09-2023, 08:10

Врач РФ Волков: Токсичные вещества, содержащиеся в колбасе, проникают в ткани яичек
  • Вчера, 13:34

Врач РФ Волков: Токсичные вещества, содержащиеся в колбасе, проникают в ткани яичек

Тестостерон, важный мужской половой гормон, играет ключевую роль в регулировании полового поведения и влияет на либидо. Однако его уровень может

SR: ученые из Японии нашли идеальную схему сна для людей, работающих ночью
  • Сегодня, 08:36

SR: ученые из Японии нашли идеальную схему сна для людей, работающих ночью

Ученые из университета Хиросимы предложили метод борьбы с сонливостью для работников ночных смен. Результаты исследования были опубликованы в научном

Врач-терапевт Драпкина назва лучшие упражнения для тонкой талии
  • Вчера, 08:30

Врач-терапевт Драпкина назва лучшие упражнения для тонкой талии

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина представила эффективный комплекс упражнений для формирования тонкой

Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение
  • 17-09-2023, 16:57

Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение

В статье для журнала "Сексуальная медицина", доктор Хедье Риази рассказывает о продуктах, способных положительно влиять на сексуальное влечение. Она

Врач-кардиолог Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
  • Вчера, 08:51

Врач-кардиолог Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе

Доктор медицинских наук, кардиолог Элизабет Клодас, поделилась информацией о том, какие продукты она считает важными для здоровья сердечно-сосудистой

Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью
  • 17-09-2023, 17:45

Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения осенью

Врач-невролог Ксения Овсянникова объяснила, почему у некоторых людей наступлением осени портится настроение. Медицинские причины этого могут быть

Интересная информация