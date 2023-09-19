Уролог РФ Волков назвал продукты, снижающие мужское либидо

Уролог-андролог Алексей Волков объяснил, что снижение либидо у мужчин часто связано с уровнем гормона тестостерона. Для поддержания нормальных показателей тестостерона, врач рекомендует правильное питание, включая отказ от продуктов, способствующих снижению этого гормона. В список таких продуктов входят сахар, соль, копченые колбасы и алкоголь.

Избыток соли в организме снижает синтез тестостерона и сперматозоидов, что может привести к проблемам с эрекцией. Сахар вызывает выброс инсулина, что также снижает уровень тестостерона. Врач напоминает, что суточная норма потребления сахара составляет не более шести чайных ложек.

Пиво оказывает наибольшее негативное воздействие на уровень тестостерона, так как содержит эстрогены, которые способствуют ожирению, снижают уровень тестостерона и влияют на либидо.

Курение также замедляет выработку гормона, оказывая негативное воздействие на сексуальное влечение у мужчин.