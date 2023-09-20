На какой стороне лучше спать для здоровья: не делайте эти ошибки

Многих интересует, есть ли разница, на какой стороне спать. Но на самом деле каждая поза для сна имеет свои преимущества и недостатки.





Универсального рецепта нет, но все же считается, что лучше всего спать на левой стороне. Сон на левой стороне рекомендуется людям, страдающим проблемами с пищеварением, высоким артериальным давлением, а также беременным женщинам.

Людям с заболеваниями сердца, хроническими заболеваниями печени, желчного пузыря или гастритом с пониженной кислотностью лучше спать на правой стороне.

Сон на спине полезен для здоровья позвоночника и рекомендуется при болях в спине.

Сон на животе не рекомендуется при проблемах со спиной, так как такая поза сильно нагружает позвоночник.