Gaon: Учёными найдена связь между потреблением сыра и памятью у пожилых людей

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Gaon: Учёными найдена связь между потреблением сыра и памятью у пожилых людей
Здоровье
Фото из открытых источников

Исследование показало, что употребление большого количества сыра может существенно укрепить нейронные связи в мозгу, что приводит к улучшению когнитивных функций.

Группа из 1500 людей в возрасте 65 лет и старше была разделена на две подгруппы: одни употребляли достаточное количество сыра в течение месяца, в то время как другая вообще избегала его потребления. После этого им предложили пройти интеллектуальный тест, где максимальный результат составлял 30 баллов, а средний результат среди тех, кто регулярно употреблял сыр, был 23 балла.

Врачи отметили, что те, кто не употреблял сыр, показали более низкие результаты в этом тесте. Эти выводы были сделаны исследователями из Южной Кореи и опубликованы в издании PsyPost.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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