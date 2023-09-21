Врач назвал самую опасную осеннюю ягоду: кому рискованно ее употреблять

Виноград, как и многие другие фрукты, имеет свои плюсы и минусы в зависимости от индивидуальных потребностей и здорового образа жизни. Врач Юрий Габорец назвал некоторые аспекты, которые могут делать виноград опасным для некоторых людей:

Высокое содержание сахара: Виноград содержит натуральные сахара, и поэтому он калорийный. Если у вас проблемы с контролем веса или сахарным диабетом, употребление больших количеств винограда может быть не рекомендуется.

Повышенный риск защемления: У винограда есть кожица и семена, которые могут представлять риск защемления у детей или пожилых людей. Поэтому их следует удалить перед употреблением.

Аллергические реакции: У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на виноград, такие как зуд или сыпь.

Риск заражения пестицидами: Виноград может содержать остатки пестицидов, поэтому важно промывать его перед употреблением или предпочитать органический виноград.

Также в винограде может присутствовать метанол, но его концентрация обычно невысока и не представляет серьезной опасности для здоровья при употреблении в разумных количествах.

Однако стоит отметить, что виноград также содержит полезные антиоксиданты, витамины и минералы, такие как ресвератрол, который может оказать благоприятное воздействие на сердце. Важно употреблять виноград умеренно и в рамках разнообразного и сбалансированного рациона питания.