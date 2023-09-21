Магнитные бури в октябре 2023: эти дни будут тяжелыми
Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут привести к усилению геомагнитной активности, что, в свою очередь, может вызвать некоторые неприятные ощущения. Возможны головокружение, боли в суставах и изменения артериального давления. Специалисты советуют сократить нагрузку на организм, избегать перенапряжений и стрессов.
Тем не менее, влияние магнитных бурь октября 2023 года на здоровье людей не будет критическим. Середина осени, согласно сейсмологам, будет относительно спокойной в плане солнечной активности.
Прогноз магнитных бурь:
1 октября — ожидается первая магнитная буря средней силы.
2 октября — слабая солнечная активность.
5 октября — сильнейшая магнитная буря. Её пик придётся на утро, но влияние на организм продлится до глубокой ночи. Возможны резкие колебания настроения, головные боли и обострение хронических заболеваний.
С 13 по 15 октября и 23−26 числа ожидаются ещё две магнитные бури слабой силы.
29−30 октября ожидается довольно серьёзная солнечная активность — магнитная буря средней силы.
Медики напоминают, что для лучшего переноса солнечной активности желательно проводить больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим сна, избегать алкоголя и тяжёлой, жирной пищи, а также пить больше воды.
Также следует помнить, что сегодня, 19 сентября, и в среду, 20 сентября, ожидается магнитная буря. Буря может достигнуть уровня G3 — сильной бури.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Магнитные бури в октябре 2023: эти дни будут тяжелыми
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