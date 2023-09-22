«Американо - зло»: врачи рассказали, почему так считают

Любителей американо врачи предупредили о том, что кофе, который они пьют, вредит здоровью.

Эспрессо, как оказалось, более нейтральный, если говорить о влиянии на организм, хотя и имеет яркий выраженный вкус.

При приготовлении эспрессо кофе меньше поддается воздействию горячей воды, и поэтому в нее не переходит кофеин. Но при этом напиток получается с более насыщенным вкусом.

Американо же готовится дольше, и поэтому в воду переходит больше различных веществ, содержащихся в кофейном зерне. Поэтому тем, кому противопоказан кофеин, лучше выпить эспрессо, а не американо.

Также эксперты посоветовали тем, кто не может пить эспрессо из-за его вкуса, разбавлять напиток чистой водой после приготовления. Это хоть и «убивает» вкус напитка, но все же такой разбавленный кофе не вредит здоровью.