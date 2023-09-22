Колбаса и сосиски могут спровоцировать рак из-за этого продукта: как предотвратить болезнь

Продукты из мяса глубокой переработки могут быть причиной рака, предупредили гастроэнтерологи.

В колбасе, сосисках и сардельках содержится много соли, которая серьезно вредит желудочно-кишечному тракту. Соль может спровоцировать воспаление слизистой желудка, из-за чего там возникают воспалительные процессы, стенки желудка становятся тоньше, и при этом начинает размножаться бактерия Helicobacter pylori.

Уже доказано, что Helicobacter pylori повышает риски развития рака желудка, который считается одним из самых агрессивных видов рака.

Поэтому эксперты рекомендуют не только исключить из рациона вредные продукты, но и не забывать о диспансеризации. Важно выявить проблему и пройти курс лечения, который позволит подавить Helicobacter pylori, что снизит вероятность онкологических процессов в организме.

Но важно помнить, что самолечение вредит здоровью и можно принимать только те препараты, которые были назначены врачом.