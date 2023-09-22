Гомеопатические препараты могут содержать бактерии, грибы и ядовитые вещества: о чем молчат гомеопаты

Среди россиян набирает популярность гомеопатия, так как многие полагают, что гомеопатические препараты, поскольку они изготавливаются из натуральных компонентов, менее вредные и могут быть более эффективнее традиционных лекарств.

Важно знать, что гомеопатические препараты состоят не только из компонентов растительного происхождения. Исключительно растительными компонентами являются препараты, которые относятся к натуропатии. В состав гомеопатических препаратов могут входить как растительные компоненты, такие как корень, листья, цветы и т.п.

Но также в гомеопатических препаратах могут содержаться компоненты животного происхождения. Поэтому гомеопатические препараты могут изготавливаться из органов животных, ферментов, гормонов.

Также гомеопатические препараты могут содержать бактерии, грибы, и даже вещества из урины. Помимо этого в них могут включать и ядовитые вещества, например, мышьяк.

Важно учитывать, что состав препаратов тщательно прорабатывается и на самом деле доля некоторых компонентов может быть мизерной, либо препарат может содержать следы какого-то определенного вещества.

Поэтому, как отмечают эксперты по гомеопатии, не стоит бояться отравиться такими препаратами, но крайне важно употреблять их по инструкции.