Терапевт Хухрев раскрыл 5 привычек, которые остановят износ организма после 50 лет

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Терапевт Хухрев раскрыл 5 привычек, которые остановят износ организма после 50 лет
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Врач-терапевт Алексей Хухрев пояснил, почему с возрастом у людей могут развиваться диабет и гипертония. Он подчеркнул, что у многих людей после 50 лет возникают проблемы со здоровьем, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, а также заболевание предстательной железы.

Эксперт связал это с тем, что организм пожилых людей подвержен большему износу и хуже справляется с воспалительными процессами. Присутствие вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, ускоряют процесс износа организма и увеличивают риски различных заболеваний.

Поэтому он рекомендовал внимательно относиться к питанию, отказаться от вредных привычек, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови. Также важно регулярно проходить диспансеризацию, поскольку это позволяет выявлять заболевания на ранних этапах, когда они более поддаются эффективному лечению.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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