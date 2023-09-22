Ученые нашли смертельно опасное для здоровья свойство перекиси водорода

Исследователи предупреждают, что применение перекиси водорода в высоких дозах или внутрь может оказать серьезное воздействие на здоровье человека. По данным издания "360", употребление этого вещества может увеличить риск развития рака и инсульта.

В течение десяти лет ученые внимательно наблюдали за 294 пациентами, злоупотреблявшими перекисью водорода, и обнаружили, что 40 из них подверглись риску инсульта, а 20 стали инвалидами или умерли.

В свете этих данных, исследователи пришли к выводу, что перекись водорода может быть полезна лишь в небольших дозах и исключительно для целей обеззараживания. Они подчеркнули, что применение перекиси водорода внутренне, в том числе перорально или внутривенно, не было подвергнуто клиническим исследованиям.