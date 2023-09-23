«Уйдут навсегда»: как за 20 минут избавиться от черных точек на лице

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«Уйдут навсегда»: как за 20 минут избавиться от черных точек на лице
Здоровье
Источник фото: Информинг

Черные точки на лице могут появиться по разным причинам, и избавиться от этой проблемы сложно, но возможно. 

Эксперты объясняют, что черные точки – это пробки из кожного сала. Чтобы убрать их с лица, необходимо хорошо очистить кожу, и справиться с этой задачей можно в домашних условиях, сделав специальную маску.

Для такой маски необходим активированный уголь, пищевой желатин и теплая вода. 1 таблетку черного пищевого угля следует размять, добавить 1,5 столовых ложки пищевого желатина. Получившуюся смесь залить теплой водой, чтобы получилась густая вязкая масса. Ее следует нанести на места, где находятся черные точки. 

Маска должна быть на лице не менее 20 минут, после чего маску снимают. 

Такая маска не только поможет избавиться от черных точек, но и снимет верхний слой кожи, которая может шелушиться из-за недостатка витаминов или плохого увлажнения. Но слишком часто ее делать не рекомендуется, чтобы не пересушить кожу. 

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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