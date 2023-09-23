Цветная полоска на тюбике зубной пасты: как обезопасить себя от химии

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Цветная полоска на тюбике зубной пасты: как обезопасить себя от химии
Здоровье
Источник фото: Информинг

Цветные метки на запаянной части тюбика зубной пасты очень часто интересуют потребителей. Пользователи Сети выдвинули бессчетное множество гипотез на данную тему: особенности состава, индекс абразивности, рекомендации по использованию. Верить ли такой информации? Какую реальную информацию несут полоски на тюбике зубной пасты? Ниже — три максимально распространенных мифа.

Эти выдумки — о цвете полоски. Они до сегодняшнего дня имеют очень много своих последователей.

Миф 1. Безопасность компонентов. Цвет полоски обозначает натуральность состава. Чёрная метка — паста с искусственными компонентами. Зелёная метка — паста гарантирует 100% натуральный состав.

Миф 2. Частота использования. Цветная полоска на шве тубы означает, как долго и часто можно пользоваться пастой. Профилактические — пасты с синей меткой. Остальные цвета необходимо применять курсами. Пасты либо содержат высокую концентрацию лекарственных средств, либо слишком агрессивно отбеливают эмаль.

Миф 3. Степень абразивности. Многочисленные пользователи считают, что чёрная и синяя полоски на тубе означает, что в составе средства имеются абразивы крупных размеров. Они механически счищают налёт и осветляют зубы. Но они также параллельно наносят вред эмали. Красная полоска — в составе также есть абразивы, но в меньшей концентрации. Зелёная метка — зубные пасты с мелкими абразивами. Их можно применять для чистки зубов каждый день.

Однако, ни одна из данных гипотез не подкреплена научными исследованиями. Связь между назначением зубной пасты и цветной отметкой на её тюбике — не более, чем домыслы.

А что же на самом деле? Это всего лишь стандартная технологическая разметка. Ее наносят при изготовлении тары. Метка штампуется на упаковке, а затем специальное оборудование на конвейере правильно нарезает заготовки для будущих туб. Электронный датчик распознаёт такие метки и, ориентируясь на них, режет заготовку. Потом туба запаивается с одной стороны, а с другой — наполняется пастой.

Аналогичные метки на спайке тубы есть на всех косметических средствах, которые фасуются в похожую тару. Цвет полоски не имеет никакого сакрального смысла и подбирается таким образом, чтобы метка выделялась на общем фоне, и датчик мог её распознать. Именно поэтому на тёмных тюбиках часто можно встретить светлые полоски, а на светлых — тёмные.

Бывает, что метки вообще не ставят, тогда для ориентации датчика используют отдельные элементы в дизайне упаковки. 

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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