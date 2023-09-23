Врачи из РФ проинформировали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых

Пульс представляет собой частоту сердечных сокращений, то есть количество ударов сердца в минуту. При нормальных условиях для детей и взрослых существуют определенные диапазоны нормальных значений пульса в покое. У

лиц, начиная с 10-летнего возраста и до конца жизни, нормальный пульс в состоянии покоя колеблется от 60 до 100 ударов в минуту. В зависимости от возраста, у детей нормальные значения пульса в состоянии покоя варьируются: У новорожденных в возрасте до одного месяца: 70-190 ударов в минуту. В возрасте от 1 до 11 месяцев: 80-160 ударов в минуту. В возрасте от 1 до 2 лет: 80-130 ударов в минуту. В возрасте от 3 до 4 лет: 80-120 ударов в минуту. В возрасте от 5 до 6 лет: 75-115 ударов в минуту. В возрасте от 7 до 9 лет: 70-110 ударов в минуту.

Эти диапазоны сигнализируют о нормальной работе сердечно-сосудистой системы и общем состоянии здоровья. В случае отклонений от этих значений, рекомендуется обратиться к врачу для дополнительной консультации и возможного диагноза.

Важно помнить, что пульс можно измерить самостоятельно, используя методы, доступные без специального оборудования, такие как измерение на запястье.