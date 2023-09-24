Врач поделился хитростью, как быстро уснуть в любом месте: без лекарств и препаратов

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Врач поделился хитростью, как быстро уснуть в любом месте: без лекарств и препаратов
Здоровье
Источник фото: Информинг

Современный образ жизни с его повышенными темпами и частым перенапряжением часто становится источником проблем с сном. Эти трудности могут негативно сказаться на здоровье, снизить продуктивность и подорвать эмоциональное состояние.

Однако существуют эффективные методы, которые помогают быстрее засыпать. Врач Сергей Капранов поделился некоторыми из них:

  1. Исключи гаджеты за 40-60 минут до сна. Исследования показывают, что яркий свет смартфонов, планшетов и ноутбуков мешает выработке мелатонина — гормона, ответственного за регуляцию сна. Очень важно пойти спать вовремя (желательно до 23:00) и получить полноценный отдых, так как недостаток сна и другие факторы могут замедлить выработку мелатонина или полностью ее заблокировать. Это, в свою очередь, может привести к нарушениям сна, циркадных ритмов и даже увеличить риск развития рака.

  2. Употребляй особые продукты перед сном. Заготовь себе теплое молоко на ужин. В нем содержится альфа-лактальбумин — белок, который способствует выработке мелатонина, вызывая чувство сонливости. Кроме того, молоко богато кальцием, который благоприятно влияет на усвоение белка. К другим "снотворным" продуктам можно отнести бананы, фисташки, жирную рыбу и сыр.

  3. Практикуй медитацию. Медитация помогает снизить выработку гормона стресса — кортизола. Этот метод способствует расслаблению и подготовке к сну. В интернете много обучающих видео по медитации как для начинающих, так и для опытных практиков.

  4. Используй кондиционер. Рекомендуется спать в прохладном помещении. В летний период для этого подойдет кондиционер. Оптимальная температура воздуха в спальне не должна превышать 20°C. Так будет легче засыпать.

  5. Моргай глазами. Валяясь в кровати в темноте, активно моргай в течение 60 секунд. Этот метод не подходит для всех, но для некоторых он может помочь сильнее заснуть.

Здоровый и полноценный сон — один из важных аспектов хорошего самочувствия и здоровья. С проблемами засыпания сталкиваются многие люди, особенно те, кто ведет активный образ жизни и часто ощущает усталость. Позволь себе расслабиться, даже когда уже в постели.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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