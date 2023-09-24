Саморазвитие – тренд, навязанный обществу: они делают людей несчастными

Соцсети стали инструментом манипуляции общественным мнением и их активно используют для того, чтобы продвигать в обществе различные идеи.

Некоторые блогеры заговорили о том, что саморазвитие – это тоже тренд, навязанный обществу. Они считают саморазвитие разрушительным и призывают ничего не делать, поскольку якобы именно это сохранит индивидуальность каждого.

Вредным блогер Арина Каверина считает вставать в пять утра, читать и слушать подкасты, заниматься спортом, правильно питаться. По ее мнению, это все навязанные тренды, придуманные людьми. Они делают людей несчастными, когда те пытаются ввести в жизнь такие правила.

Поэтому она заявила, что не видит смысла в саморазвитии.

А вы согласны с этим?