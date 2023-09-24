В России растет заболеваемость COVID: Что рекомендуют врачи
С начала сентября в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и сезонных ОРВИ. Минздрав временно приостановил вакцинацию подростков от 12 до 18 лет из-за запуска третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины. Клинические испытания займут два месяца, вакцинация будет возобновлена после завершения исследований.
Минздрав настоятельно рекомендует проходить полный курс вакцинации для достижения наилучшей эффективности. Даже однократная вакцинация показала свою эффективность, особенно для вакцины "Спутник V". Проводятся исследования, подтверждающие, что вакцинация обеспечивает защиту не менее шести месяцев.
В России также отмечается умеренный рост заболеваемости COVID-19. За последние недели количество случаев заражения увеличилось. В Москве количество заболевших значительно меньше, чем в предыдущем году, и заболевание в основном протекает в легкой форме.
Врачи рекомендуют особую осторожность для лиц с пониженным иммунитетом, пожилых, детей и тех, у кого есть хронические заболевания. Эти группы подвержены повышенному риску. Необходимо соблюдать предосторожностные меры.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
В России растет заболеваемость COVID: Что рекомендуют врачи
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