Вот какие проблемы могут возникнуть у людей, которые не носят шапку зимой

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Вот какие проблемы могут возникнуть у людей, которые не носят шапку зимой
Здоровье
Источник фото: Информинг

В холодное время года, которое уже наступает на территории России, часто можно наблюдать людей без головных уборов. Они выделяются не только отсутствием шапок, но и своей походкой, иногда даже скованной, и попытками укрыть голову под плечи. Причины отказа от шапок могут быть разные – неудобство при носке, несоответствие фасонов, собственные принципы. Но насколько безопасной является эта привычка? Отсутствие головного убора в зимнее время существенно увеличивает риск переохлаждения организма. Минимальным, но далеко не приятным последствием может быть дискомфорт, особенно при возвращении в теплое помещение после прогулки на морозе. В некоторых случаях это может негативно сказаться на состоянии ушей. Тонкая кожа в сочетании с хрящевой тканью делает уши уязвимыми перед холодом и повышает риск обморожения.

Особенно опасно ходить без шапки тем, кто подвержен заболеваниям органов дыхания и носоглотки, таким как гайморит, отит, ларингит. Холодное воздухом снижает иммунитет, что может привести к обострению перечисленных заболеваний. Холод также неблагоприятно влияет на циркуляцию крови и питание луковиц волос. Волосы становятся тонкими, ломкими и медленнее растут. Важно помнить, что избыточная теплота также может негативно повлиять на состояние волос, вызвав перхоть и чрезмерное выделение себума. Носить головной убор в холодную погоду – разумное решение. Однако важно не переусердствовать: слишком теплая шапка при низких морозах может вызвать перегрев организма и избыточное потоотделение. Это, в свою очередь, может привести к жирности кожи головы и даже появлению перхоти. Не следует забывать, что правильно подобранная и носимая шапка – это не только средство защиты от холода, но и модный аксессуар, который подчеркивает индивидуальный стиль. Следует рационально взвешивать все «за» и «против» привычки носить головной убор в зимнее время, а также учитывать все особенности своего здоровья и температурные условия.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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