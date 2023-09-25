Плохо себя чувствуете? Нужно почистить сосуды: проверенный и копеечный рецепт

Народные средства помогают поддерживать здоровье и зачастую их легко приготовить. Например, есть средство, которое можно использовать для чистки сосудов. Оно поможет улучшить общее самочувствие, и снизить риски закупорки сосудов.

Для того, чтобы приготовить такое средство в стакан горячей воды добавляют ложку меда без горки, 5-8 капель йода, а также следует добавить полную столовую ложку яблочного уксуса. Это средство следует пить один раз в месяц, чтобы помочь организму очистить сосуды.

Важно знать, что при скоплении в сосудах холестериновых бляшек, растет риск атеросклероза, образования тромбов и других проблем со здоровьем.

Поэтому крайне важно следить за состоянием сосудов и контролировать уровень холестерина, отмечают эксперты.