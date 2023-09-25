Плохо себя чувствуете? Нужно почистить сосуды: проверенный и копеечный рецепт

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Плохо себя чувствуете? Нужно почистить сосуды: проверенный и копеечный рецепт
Здоровье
Источник фото: Информинг

Народные средства помогают поддерживать здоровье и зачастую их легко приготовить. Например, есть средство, которое можно использовать для чистки сосудов. Оно поможет улучшить общее самочувствие, и снизить риски закупорки сосудов.
Для того, чтобы приготовить такое средство в стакан горячей воды добавляют ложку меда без горки, 5-8 капель йода, а также следует добавить полную столовую ложку яблочного уксуса. Это средство следует пить один раз в месяц, чтобы помочь организму очистить сосуды.
Важно знать, что при скоплении в сосудах холестериновых бляшек, растет риск атеросклероза, образования тромбов и других проблем со здоровьем.
Поэтому крайне важно следить за состоянием сосудов и контролировать уровень холестерина, отмечают эксперты.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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