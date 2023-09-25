Препарат, который есть в каждой аптечке, поможет отрастить красивые волосы

Чтобы волосы были красивыми и здоровыми, не обязательно покупать дорогостоящие средства.

Поможет отрастить шикарную шевелюру йод, который стоит недорого и продается в аптеках без рецепта. Но важно понимать, что за один раз такое средство не подействует и придется его применять при каждом мытье головы.

Чтобы приготовить ополаскиватель из йода, необходимо 2 литра воды и 10 капель йода. Их необходимо смешать, при этом вода должна быть комфортной для ополаскивания волос. Полученной жидкостью необходимо ополаскивать волосы после каждого мытья.

Если использовать это средство регулярно, то волосы будут длинными, здоровыми и блестящими, а тратиться на дорогие шампуни и кондиционеры не придется.