Рецепт с нашего детства: как быстро избавиться от прыщей

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Рецепт с нашего детства: как быстро избавиться от прыщей
Здоровье
Источник фото: Информинг

Лавровый лист поможет избавиться от прыщей на лице. Приготовить дешевое, но эффективное средство от прыщей на лице можно в домашних условиях. Для этого необходимо размять 10 лавровых листиков и бросить их в стакан кипящей воды.

Варить такой состав необходимо на медленном огне 5 минут, а потом дать остыть и перелить в удобную емкость. Лучше, если она будет стеклянной и ее можно будет закрыть крышкой. Полученный состав должен настояться 5-6 дней.

После того, как жидкость настоится, ее следует использовать вместо тоника для ухода за лицом.

Регулярное применение такого тоника позволит убрать с кожи прыщи и покраснения. Кожа будет выглядеть более здоровой и сияющей.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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