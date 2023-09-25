Рецепт с нашего детства: как быстро избавиться от прыщей

Лавровый лист поможет избавиться от прыщей на лице. Приготовить дешевое, но эффективное средство от прыщей на лице можно в домашних условиях. Для этого необходимо размять 10 лавровых листиков и бросить их в стакан кипящей воды.

Варить такой состав необходимо на медленном огне 5 минут, а потом дать остыть и перелить в удобную емкость. Лучше, если она будет стеклянной и ее можно будет закрыть крышкой. Полученный состав должен настояться 5-6 дней.

После того, как жидкость настоится, ее следует использовать вместо тоника для ухода за лицом.

Регулярное применение такого тоника позволит убрать с кожи прыщи и покраснения. Кожа будет выглядеть более здоровой и сияющей.