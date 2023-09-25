Воздействие бытовых химикатов ведет к задержке полового созревания у детей
На собрании Европейского общества детской эндокринологии в Гааге норвежские ученые представили результаты исследования, указывающие на потенциально негативное влияние использования бытовой химии на развитие подростков в период полового созревания.
Исследователи обратили внимание на перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS), широко применяемые в различных бытовых товарах, включая водонепроницаемые материалы, упаковки для пищевых продуктов, косметические средства и игрушки. Предыдущие исследования уже указывали на потенциальные вредные последствия этих химических соединений для здоровья взрослых и детей. В новом исследовании ученые сконцентрировались на выявлении дополнительного негативного воздействия PFAS. Они проанализировали влияние 19 различных видов PFAS на 420 детей в возрасте от 6 до 16 лет.
Результаты показали, что дети, подвергшиеся более высокому уровню воздействия PFAS, имели менее развитые яичники у мальчиков и молочные железы у девочек в период полового созревания. Эти данные вызывают обеспокоенность относительно потенциальных долгосрочных эффектов на фертильность и репродуктивное здоровье подростков.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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