Врач Мясников: Вино и пиво обладают противовоспалительным эффектом

Доктор Александр Мясников поделился списком продуктов и напитков, обладающих противовоспалительным эффектом. Среди них выделились также два алкогольных напитка.
В его перечне включены фрукты, овощи, а также вино и пиво. Он особо подчеркнул, что о вине и пиве говорит не он сам, а это следует из научных исследований.
Также в список включены цельнозерновые продукты и нежирный сыр. В качестве напитков названы чай и кофе.
Однако доктор Мясников предостерегает от потребления субпродуктов, колбас, чипсов и газированных напитков, которые, наоборот, могут способствовать воспалению и аневризме аорты.
Автор текста: Сергей НеверовИнформационное агентство «Informing»
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