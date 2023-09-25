Врач Мясников: Вино и пиво обладают противовоспалительным эффектом

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Врач Мясников: Вино и пиво обладают противовоспалительным эффектом
Здоровье
Источник фото: коллаж Информинг

Доктор Александр Мясников поделился списком продуктов и напитков, обладающих противовоспалительным эффектом. Среди них выделились также два алкогольных напитка.

В его перечне включены фрукты, овощи, а также вино и пиво. Он особо подчеркнул, что о вине и пиве говорит не он сам, а это следует из научных исследований.

Также в список включены цельнозерновые продукты и нежирный сыр. В качестве напитков названы чай и кофе.

Однако доктор Мясников предостерегает от потребления субпродуктов, колбас, чипсов и газированных напитков, которые, наоборот, могут способствовать воспалению и аневризме аорты.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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