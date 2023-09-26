Урологи объяснили, почему ночью нельзя ходить в туалет: последствия будут плачевны
Специалисты объяснили, почему днем в туалет нужно ходить не более 3-4 раз, а ночью необходимо вообще отказаться от походов в уборную.
Врачи-урологи утверждают, что ходить ночью в туалет вредно для здоровья, поскольку чем чаще вы ходите в туалет, то тем больше расслабляете свой мочевой пузырь. Ели бегать в туалет по первому зову, то мочевой пузырь привыкает и раньше времени начинает посылать сигналы в мозг, хотя причины для этого может и не быть.
Если ходить в туалет ночью, то это сбивает сон, нарушается работа сердца. К тому же есть риск спросонья упасть и повредить себе что-то. Ряд исследований показали, что ночные визиты могут приводить к депрессии, поскольку человек плохо высыпается.
Тем, кто ночью просыпается постоянно, чтобы сходить в туалет, врачи советуют провериться у уролога, поскольку могли развиться заболевания почек или мочевого пузыря.
Есть и народные приметы, которые говорят о том, что ночью в туалет ходить не стоит. По одной из примет, во время ночного похода в клозет можно встретиться с темными силами. Еще одна примета предупреждает, что выходить из дома ночью (туалеты раньше были на улице) считалось плохой приметой, так как можно вынести благополучие и достаток.
Врачи советуют тем, кто ночью ходит в туалет, начать тренировать мочевой пузырь. Для этого необходимо стараться ходить в день в туалет не более 3-4 раз. Не следует пить на ночь много жидкости и не есть водянистые фрукты. И обязательно необходимо сходить в туалет перед сном.
Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»
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