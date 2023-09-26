«Загадочная польза»: Эксперт рассказал, кому бессмысленно пить утром воду натощак

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«Загадочная польза»: Эксперт рассказал, кому бессмысленно пить утром воду натощак
Здоровье
Источник фото: Информинг

Выпитый утром натощак стакан теплой воды никак не повлияет на метаболизм. Если утром выпить воду натощак, то она никак не повлияет ни на похудение, ни на работу пищеварительной системы. Поэтому бессмысленно утром пить воду, отмечает в видео блогер Георгий Николаевич

Он ведет блог о похудении и спорте, и рассказывает, какие правила действительно работают, если необходимо сбросить лишний вес.

По его словам, если пить утром воду, то никакие дополнительные процессы, ускоряющие метаболизм, не включаются. Утром вода влияет на организм так же, как и в любое другое время суток.

Поэтому если пить утром не хочется, бессмысленно заставлять себя выпивать сразу после пробуждения стакан воды.

Отметим, что в комментариях пользователи раскритиковали мнение эксперта.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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