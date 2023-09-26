«Источник массовых смертей»: Диетолог назвал продукт, который навсегда нужно исключить из рациона

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«Источник массовых смертей»: Диетолог назвал продукт, который навсегда нужно исключить из рациона
Здоровье
Источник фото: Информинг

Эксперты провели исследование, которое доказало, что сахар является самым вредным продуктом для здоровья.

Сахар – это искусственный продукт, который создал человек. Он провоцирует множество различных заболеваний, в том числе смертельных, таких как инфаркты, инсульты и атеросклероз. 

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков.

Врачи настоятельно рекомендуют следить за тем, чтобы уровень сахара был не больше 6. Если же уровень сахара выше, то он начинает изнутри разъедать сосуды, а потом провоцирует их закупорку. При этом доказано, что сахар ухудшает состояние сосудов даже активнее холестерина. Если сосуды чистые, то холестерин не может цепляться за стенки сосудов. Поэтому у детей не бывает инфарктов и инсультов.

Эксперты отмечают, что организм человека не приспособлен к сахару и поэтому он, а точнее любые углеводы, оказывают на него огромное негативное влияние. Сейчас же в среднем люди употребляют до 70 кг сахара за год, а это наносит вред поджелудочной железе, что приводит к сахарному диабету. При сахарном диабете человек становится зависим от лекарств до конца жизни.

Поэтому Ковальков рекомендует вообще запретить сахар, поскольку так действительно можно будет решить многие проблемы со здоровьем.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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