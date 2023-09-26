«Дело не в деньгах»: россиянин пожил в Европе и понял, почему там так много долгожителей

Россиянин более 30 лет прожил в Брюсселе и рассказал о том, почему в Европе так много долгожителей (сначала он думал, что катаясь на велосипедах местные жители просто экономят деньги, но все оказалось по-другому).

Одной из причин этого, по его мнению, является любовь европейцев к велосипедам. Велосипедные прогулки тренируют сердечно-сосудистую систему, что важно для здоровья. Езда на велосипеде повышает выносливость и уровень физической активности, благотворно влияет на легкие и стимулирует обмен веществ.

Важно и то, что велосипедные прогулки укрепляют мышцы ног, которые можно назвать насосом всего организма. Врачи доказали, что чем дольше у человека сохраняются здоровыми ноги, тем медленнее он будет стареть.

Езда на велосипеде помогает улучшить координацию, снижает стресс и улучшает психологическое состояние. Также доказано, что езда на велосипеде благотворно влияет на сон, но при этом повышает уровень энергии.

Поэтому он рекомендует ежедневно ездить на велосипеде, отказавшись от общественного транспорта или личного автомобиля. Это, по его словам, существенно улучшит качество и продолжительность жизни.