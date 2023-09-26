Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы они работали

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Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы они работали
Здоровье
Источник фото: Информинг

Чтобы витамины действительно работали, важно правильно их принимать. Об этом сообщает диетолог Ольга Качур.

Витамин Д3 необходимо принимать утром на завтрак вместе с жирами из пищи. Также на завтрак следует принимать омегу. А витамин С отлично сочетается с Д3 и омегой.

Витамины группы В и железо следует принимать через 30-40 минут после завтрака.

Во время обеда рекомендуется принимать йод.

А во время ужина следует выпить магний. Его можно принимать за 1-2 часа до сна, если человек не ужинает, и последний прием пищи у него до 19.00.

Следуя таким рекомендациям, можно получить максимальную пользу от назначенных витаминов, уверена эксперт.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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