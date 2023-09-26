Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы они работали

Чтобы витамины действительно работали, важно правильно их принимать. Об этом сообщает диетолог Ольга Качур.

Витамин Д3 необходимо принимать утром на завтрак вместе с жирами из пищи. Также на завтрак следует принимать омегу. А витамин С отлично сочетается с Д3 и омегой.

Витамины группы В и железо следует принимать через 30-40 минут после завтрака.

Во время обеда рекомендуется принимать йод.

А во время ужина следует выпить магний. Его можно принимать за 1-2 часа до сна, если человек не ужинает, и последний прием пищи у него до 19.00.

Следуя таким рекомендациям, можно получить максимальную пользу от назначенных витаминов, уверена эксперт.