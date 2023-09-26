«Кладбища погибших клеток»: За 103 года ни капли алкоголя, что профессор Углов знал об алкоголе

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«Кладбища погибших клеток»: За 103 года ни капли алкоголя, что профессор Углов знал об алкоголе
Здоровье
Источник фото: Информинг

Пионером Советского Союза по сложным операциям на сердце, пищеводе и легких стал врач-хирург и ученый Федор Григорьевич Углов. Он же позже изобрел искусственный клапан сердца. А его доклад 1983 года «Алкоголь и мозг» стал культовым.

По словам профессора Углова, алкоголь негативно воздействует на весь организм, но особенно — на мозг, ведь там и происходит его накопление. В головном мозге отмечается сильное переполнение кровью, нередко с разрывом сосудов в мозговых оболочках и на поверхности мозговых извилин. Постепенно идет омертвение участков мозгового вещества. Причем этот момент касается не только алкоголиков.

Хирург отмечал, что изменения в клетках головного мозга происходят в том числе и у пьющих, которые умерли по причине, не связанной с употреблением алкоголя. Результаты вскрытия умеренно пьющих людей свидетельствуют о том, что в их мозге есть целые кладбища погибших корковых клеток. И подобные изменения, по словам профессора, наступают уже в течении нескольких лет употребления спиртного.

Этот факт подтвердился и обследованием живых людей: 20 добровольцев даже при обычном разговоре показали снижение мыслительных способностей. У всех были зафиксированы явные признаки атрофии мозга.

В 1975 году алкоголь признали наркотиком. Ученые уверены: даже если человек сейчас употребляет алкоголь умеренно, в будущем он все равно станет алкоголиком и влияние алкоголя на головной мозг будет в любом случае губительным. 
Отметим, что профессор Федор Углов прожил 103 года, а возрасте 100 лет еще проводил операции.

Автор текста:
Информационное агентство «Informing»

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