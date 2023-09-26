Инфекционист Никифоров рассказал, будет ли в России новая волна COVID-19

Профессор Владимир Никифоров подчеркнул, что увеличение случаев заражения COVID-19 в РФ вполне закономерно после возвращения школьников, студентов и взрослых на учебу и работу соответственно. Скопление людей создает благоприятные условия для распространения вируса. Однако делать точные прогнозы на данный момент сложно.

Никифоров подчеркнул, что нет оснований для паники. Распространение COVID-19 зависит не столько от погодных условий, сколько от скученности людей. Он также отметил, что больницы уже не переполнены, как это было при начале пандемии, и смертность от вируса не увеличивается. Таким образом, COVID-19 перестал быть смертельной угрозой.

Врач подчеркнул, что в осенний сезон грипп будет гораздо более распространен, чем коронавирус.