Врач Бурдакова рассказала о простых продуктах, улучшающих мужское либидо

Медицинский эксперт Виолетта Бурдакова предлагает следующие советы для мужчин, желающих улучшить свою половую функцию:

Питание должно включать в себя продукты, богатые белками, такие как мясо, рыба и молочные продукты. Также рекомендуется употреблять растительную пищу, включая овощи, фрукты и орехи.

Некоторые пряности и специи, такие как имбирь, кардамон, корица и тмин, могут оказать положительное воздействие на половую функцию.