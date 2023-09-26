Врач Бурдакова рассказала о простых продуктах, улучшающих мужское либидо

Медицинский эксперт Виолетта Бурдакова предлагает следующие советы для мужчин, желающих улучшить свою половую функцию:
Питание должно включать в себя продукты, богатые белками, такие как мясо, рыба и молочные продукты. Также рекомендуется употреблять растительную пищу, включая овощи, фрукты и орехи.
Некоторые пряности и специи, такие как имбирь, кардамон, корица и тмин, могут оказать положительное воздействие на половую функцию.
В случае возникновения проблем в сексуальной области, рекомендуется обратиться к врачу-урологу. Возможно, источник проблемы кроется в другой области, и врач может направить к эндокринологу или неврологу для дополнительного обследования.