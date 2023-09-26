Врач Бурдакова рассказала о простых продуктах, улучшающих мужское либидо

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Врач Бурдакова рассказала о простых продуктах, улучшающих мужское либидо
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Медицинский эксперт Виолетта Бурдакова предлагает следующие советы для мужчин, желающих улучшить свою половую функцию:

  1. Питание должно включать в себя продукты, богатые белками, такие как мясо, рыба и молочные продукты. Также рекомендуется употреблять растительную пищу, включая овощи, фрукты и орехи.

  2. Некоторые пряности и специи, такие как имбирь, кардамон, корица и тмин, могут оказать положительное воздействие на половую функцию.

  3. В случае возникновения проблем в сексуальной области, рекомендуется обратиться к врачу-урологу. Возможно, источник проблемы кроется в другой области, и врач может направить к эндокринологу или неврологу для дополнительного обследования.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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