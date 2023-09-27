Врач объяснил, что происходит с почками, если пить холодные напитки

Врачи рекомендуют не пить холодную воду или другие холодные напитки.

Это они объяснили тем, что желудок размещен рядом с почками. Он фактически на треть накрывает левую почку. Когда желудок охлаждает почку, она не работает нормально.

При нарушении функций левой почки начинает сгущаться кровь, а также нарушается кальциевый обмен. Все это плохо сказывается на работе сердца, поскольку левая почка управляет работой сердца.

Поэтому эксперты рекомендуют отказаться не только от холодной воды, но и от любых других напитков, охлажденных до низких температур. В том числе нельзя пить напитки со льдом.

Оптимальной для организма будет еда комнатной температуры, поскольку горячая еда обжигает полость рта и пищевод. Существуют исследования, которые доказывают, что горячая еда может провоцировать рак.