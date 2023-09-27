Доктор Шишонин назвал три опасные привычки, убивающие иммунитет

Чтобы сохранить здоровье, важно беречь иммунитет, и не разрушать его своими же действиями. Доктор Александр Шишонин назвал три привычки, которые убивают организм.

Так, необходимо вовремя ложиться спать. Организму необходим отдых. К тому же во время сна запускаются процессы обновления.

Для поддержания иммунитета важно много двигаться. Если человек мало двигается, его организм становится мене выносливым, меняются функции клеток, и это запускает процессы, разрушающие здоровье.

Обязательно необходимо контролировать объем порций. Нельзя переедать, поскольку из-за переедания не только растет нагрузка на ЖКТ, но и будет увеличиваться вес. А это тоже чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Поэтому для того, чтобы иммунитет работал, необходимо отдыхать, двигаться и правильно питаться. Эти простые правила может соблюдать каждый, но важно приучать себя к ним еще до того, как возникли проблемы со здоровьем.