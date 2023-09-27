«Тяжелые поражения органов»: Врач рассказала, что произойдет с организмом, если регулярно наедаться на ночь

У людей, которые постоянно наедаются на ночь, ухудшается здоровье. Об этом заявила врач Анна Гоголева.

Поздние приемы пищи провоцируют не только вздутие и дисбактериоз. Наедаясь на ночь, человек тем самым нарушает желчеотток в организме и при этом меняется концентрация желчи.

Из-за изменения концентрации желчи может развиваться эрозийный гастрит. Также это может стать причиной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки и разрастания патогенной микрофлоры.

Переедание на ночь может быть причиной кандидоза, цистита, аллергий и аутоиммунных процессов.

Нельзя позволять себе наедаться на ночь, отмечает эксперт, поскольку из-за этой привычки возникают заболевания, с которыми сложно бороться. Поэтому крайне важно питаться, соблюдая режим.